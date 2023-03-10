В Бурятии два человека погибли при столкновении «скорой» и фуры

Машина скорой помощи столкнулась с фурой Volvo на федеральной автодороге «Байкал» в Бурятии. В результате два человека в машине «скорой» погибли, трое пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.

Авария случилась утром 10 марта в Кабанском районе, в 5 км от города Бабушкин. По данным минздрава Бурятии, бригада Тункинской ЦРБ в составе двух человек перевозила пациента и двух его сопровождающих в Улан-Удэ. Предварительно, водитель скорой помощи пошел на обгон и на встречной полосе врезался в фуру.

От полученных травм 61-летний водитель «скорой» и 60-летняя женщина, сопровождавшая пациента, погибли на месте. Остальные три человека доставлены в больницу с травмами. Водитель грузовика не пострадал.

Минздрав республики выразил соболезнования родственникам погибших.

В Татарстане автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. В результате четыре человека оказались в больнице.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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