Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Башкирии

Пассажирский автобус опрокинулся на автодороге Уфа-Янаул в Башкирии. Одному человек потребовалась медицинская помощь, рассказали в МВД республики.

ДТП произошло вскоре после 6 утра 10 марта на 205-м км автодороги в Янаульском районе. По версии ГИБДД, 56-летний водитель не справился с управлением, хотя имел водительский стаж в 33 года. Автобус упал на бок, частично съехав в кювет. Пассажиры выбрались из салона через аварийные люки в крыше.

«В салоне автобуса находились 25 пассажиров. Один из них обратился за медицинской помощью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – добавили в МВД.

Прокуратура проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, а также компанию по обслуживанию дороги в зимний период.

В Ингушетии на федеральной автодороге «Кавказ» опрокинулся пассажирский автобус. В результате один человек погиб.

Уфа, Наталья Рязанова

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