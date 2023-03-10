Поляки стали чаще красть продукты из-за высоких цен – СМИ

Количество магазинных краж в Польше в 2022 году выросло почти на треть, и большая доля приходится на кражу продуктов. Работники торговли считают, что виной всему – подскочившие цены на товары, пишет Rzeczpospolita.

«В 2022 году число краж в магазинах выросло на 31,1% – до более чем 32,7 тыс. случаев. Из магазинов исчезает все больше товаров. Чаще всего обкрадывают небольшие заведения», – говорится в статье.

Чаще всего магазинных воришек привлекают продукты питания. Следующие по частоте краж – дорогие духи, алкоголь, мелкая электроника.

В Польской организации торговли и дистрибуции назвали основную причину увеличения числа краж – резкий рост цен. Все больше людей решаются нарушить закон, видя, насколько подорожали продукты. «Рост краж – яркий сигнал проблем на рынке», – считают в организации.

Высокие цены привели к росту числа магазинных краж в Швеции. Чаще всего мимо кассы проносят продукты питания. За последние три года показатель вырос на 20%, и торговля призвала власти ужесточить наказание на воровство в магазинах.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»