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Пятница, 10 марта 2023, 16:16 мск

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В Армении школьный автобус рухнул в реку с высоты 5 метров

Автобус со школьниками упал в реку с пятиметровой высоты. Один человек погиб, 23 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на армянское МВД.

Авария случилась днем в Сюникской области. 24 пострадавших доставили в больницу, где женщина 1970 года рождения умерла от полученных травм. Остальным оказывают медицинскую помощь. Среди пострадавших девять учителей, две уборщицы, остальные – ученики.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

На Сахалине школьный автобус попал в ДТП с двумя бензовозами и легковушкой. Восемь детей и двое взрослых пострадали, пяти школьникам понадобилась госпитализация.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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