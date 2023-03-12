Под Саратовом 13 человек пострадали при столкновении более 20 автомобилей (ОБНОВЛЕНО)

Не менее восьми человек пострадали в массовом ДТП в Саратовской области. На трассе столкнулись более 15 автомобилей. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.

Сообщение о ДТП в Хвалынском районе на 93 км федеральной трассы Р-228 поступило в 07:44 по местному времени (06:44 мск), уточнил чиновник в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек. Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим», – написал Юрин, отметив, что на месте работают медики, сотрудники ДПС и спасатели.

Проезд по федеральной трассе затруднен, добавил он.

По данным регионального управления ГИБДД, движение по трассе Р-228 на участке с 86-го по 113-й км закрыто для всех транспортных средств с 09:15 (08:15 мск) из-за сильного тумана и ДТП, передает ТАСС.

Обновлено в 10:27. Глава областного Минздрава Олег Костин позже сообщил, что число пострадавших в массовом ДТП выросло до 13, среди них трое детей. Столкнулись более 20 автомобилей, уточнил он. «В результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей (всего 21 автомобиль), в результате 13 человек пострадало, в том числе 3 детей», – написал Костин в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что 11 человек, том числе 3 детей, медицинским транспортом эвакуируют в Балаковскую городскую клиническую больницу. Еще двух травмированных на попутном транспорте доставили в Хвалынскую районную больницу. Министр добавил, что один ребенок с ушибом мозга и черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших, получивших сочетанные травмы, медики оценивают как средней степени тяжести.

Саратов, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»