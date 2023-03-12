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Воскресенье, 12 марта 2023, 12:22 мск

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До 15 человек выросло число пострадавших в ДТП с 21 автомобилем под Саратовом

Число пострадавших в массовой дорожной аварии в Саратовской области достигло 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ранее сообщалось о 13 пострадавших, среди них трое детей.

«Всего 15 пострадавших, 14 госпитализированы, один отказался [от госпитализации]», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

В тяжелом состоянии находится подросток 14 лет – у него ушиб мозга и переломы костей, уточнил министр. Двоих взрослых отправили в операционную, добавил он.

Костин также сообщил, что 12 пострадавших медицинским транспортом доставили в Балаковскую городскую клиническую больницу, еще двух раненых с переломами привезли в Хвалынскую районную больницу.

В воскресенье утром на 93-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в Хвалынском районе произошло массовое ДТП с участием 21 машины, в том числе грузовиков. Причиной аварии стал сильный туман и гололед. Участок трассы, где произошла авария, закрыли для движения. Кроме того, из-за тумана движение ограничили в Хвалынском, Красноармейском и Калининском районах, сообщили в управлении ГИБДД по Саратовской области.

Саратов, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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