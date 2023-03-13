Задержан агент ВСУ, склонявший мобилизованных к госизмене

В Новгородской области сотрудники УФСБ задержали гражданина России, который пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению и передаче противнику боевой техники и добровольной сдаче в плен. Задержанный действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), передает ТАСС со ссылкой на УФСБ.

Задержанный заключен под стражу на два месяца. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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