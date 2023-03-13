Деревня в Брянской области попала под минометный обстрел ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка Климовского района. Никто не пострадал, но населенный пункт остался без света.

«Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы.

Последний раз Раковка подверглась обстрелу со стороны Украины 9 марта. Тогда также обошлось без пострадавших. Однако в результате попадания снаряда был поврежден жилой дом и хозяйственная постройка, сообщал Богомаз.

Брянск, Наталья Петрова

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