В Приамурье пьяный подросток порезал двух девушек

Две 17-летние девушки пострадали в студенческом общежитии в городе Свободный Амурской области. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Утром 12 марта 16-летний житель Шимановска находился в общежитии Амурского института железнодорожного транспорта. Он поссорился с двумя девушками, схватил нож и бросился на них. Обе были ранены, их забрала «скорая». Медики оказали всю нужную помощь, но одна пострадавшая остается в больнице.

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура взяла ход дела на контроль и признала законным возбуждение уголовного дела.

В Химках ученица пятого класса с ножом напала на одноклассницу. Девочку в тяжелом состоянии с ранами груди и головы доставил в больницу.

Свободный, Наталья Рязанова

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