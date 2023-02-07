Била ножом в лицо и грудь: в подмосковном лицее пятиклассница едва не зарезала сверстницу

В Химках ученица пятого класса нанесла однокласснице ножевые ранения в школьном туалете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Пострадавшую девочку госпитализировали. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

По информации телеграм-каналов, инцидент произошел в лицее №10 утром во вторник, 7 февраля.

Прокуратура Химок в ходе проверки «установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся», – говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, школьница набросилась на одноклассницу с кухонным ножом и ранила ее в грудь и голову. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, между девочками возник конфликт, причина которого пока не известна. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

Телеграм-канал Mash пишет, что девочки поссорились и ушли в туалет, где одна порезала ножом другую. После нападения пятиклассница вернулась в класс и заявила одноклассникам, что «убила» ровесницу.

Пострадавшая находится в реанимации с множественными колото-резаными ранами головы, груди и рук. Отмечается, что у девочки 26 порезов на лице и больше 20 глубоких ран на теле. Пострадавшая потеряла много крови.

Одноклассницы говорят, что о конфликте девочек никто не знал.

Москва, Наталья Петрова

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