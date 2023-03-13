В Малави 11 человек стали жертвами шторма «Фредди»

По меньшей мере 11 человек погибли, 16 пропали без вести в результате тропического шторма «Фредди» в Малави. Полиция допустила, что число пострадавших и погибших вырастет, поскольку данные есть только по провинции Блантайр, а шторм затронул 10 провинций, передает Reuters.

«Фредди» стал самым продолжительным тропическим циклоном в регионе с 1994 года. 11 марта шторм прошел по Мозамбику во второй раз за месяц, а на следующий день обрушился на Малави. 13 марта ливни продолжились, что усложняет поиски и спасение пострадавших.

Сильные ливни привели к оползням и наводнениям. В пострадавших районах повреждены линии электропередач и связи, размыты дороги. Повреждены несколько зданий, в том числе жилые.

В конце февраля «Фредди» обрушился на Мадагаскар, где его жертвами стали четыре человека. В зоне шторма оказались более 16 тыс. человек, шквальный ветер скрывал крыши с домов и валил деревья.

Москва, Наталья Рязанова

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