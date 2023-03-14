Замглавы администрации Новой Каховки пытались взорвать

На заместителя главы Новой Каховки Виталия Гура совершено покушение. Неизвестные попытались подорвать чиновника в автомобиле 13 марта, сообщает телеграм-канал Baza.

Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда чиновник остановился рядом со столовой «Смачна краина» в Новой Каховке. Замглавы администрации получил ранения и был госпитализирован.

В августе прошлого года СМИ сообщали о гибели замглавы Новой Каховки после покушения. Отмечалось, что в Гуру стреляли рядом с домом, где он проживал. Позже стало известно, что чиновник жив, а покушение оказалось инсценировкой. Ее устроила ФСБ, чтобы выявить и задержать диверсантов, готовивших серию нападений на должностных лиц администрации Херсонской области и членов правительства Крыма по заданию Службы безопасности Украины.

Москва, Наталья Петрова

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