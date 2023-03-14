Волгоградка избивала палкой трехлетнего племянника

Трехлетний мальчик попал в больницу в Волгоградской области со множественными травмами. Выяснилось, что 31-летняя тетя палкой и кулаками проводила с ним воспитательную работу, пока мать ребенка была в больнице.

Мать мальчика в феврале уехала в перинатальный центр, а сына отвезла к сестре в Котельниковский район. Но тете не понравилось, как мальчик себя ведет, и она взялась за его воспитание: кулаками и палкой била племянника, чтобы тот вел себя тише. В результате такого воспитания 13 марта мальчик попал в больницу, покрытый синяками и с различными травмами.

«Медики продолжают оказывать ему необходимую помощь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Подозреваемся задержана. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица). Прокуратура взяла на контроль ход расследования и организовала собственную проверку для оценки действий органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Москве отчим регулярно издевался над малолетним пасынком. В итоге мальчику пришлось ампутировать пальцы на обеих руках.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»