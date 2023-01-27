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Пятница, 27 января 2023, 10:53 мск

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В Москве ребенку после издевательств отчима ампутировали несколько пальцев

Уголовное дело возбуждено в столице по факту истязания малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в январе 2023 года в одно из медицинских учреждений города Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями. Несмотря на оказание медицинской помощи ребёнку, травмы повлекли ампутацию пальцев левой и правой кистей. Предварительно установлено, что ребёнок проживал в семье с отчимом, который на протяжении длительно периода, испытывая к пасынку личную неприязнь, систематически причинял ему физические и моральные страдания, повлёкшие тяжкие последствия», – говорится в сообщении ведомства.

Отчим был доставлен в подразделение СК для проведения с ним следственных действий. Кроме того, в туда же вскоре будет доставлена мать ребёнка, действиям которой следователи намерены дать правовую оценку.

«Следствием запрошена характеристика семьи и иные материалы из органов опеки и попечительства. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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