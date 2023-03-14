Американский беспилотник упал в Черное море после столкновения с российским истребителем

Европейское командование ВС США вор вторник, 14 марта, заявило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 упал в Черное море после столкновения с российским истребителем Су-27, – сообщают СМИ.

В сообщении американского еврокомандования, в частности, говорится: «Примерно в 07:03 по Центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах Черного моря».

В свою очередь, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер в частности, заявил: «Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9. Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов».

Ранее сегодня французское агентство AFP, сообщило, что в воздушном пространстве над Черным морем произошел инцидент с дроном Reaper американского производства.

«Что-то произошло, но у нас нет подтверждения, что дрон был сбит. Ведется расследование. Дрон произведен в США, но какой стране он принадлежал, пока не установлен», – сообщило агентство со ссылкой на западные военные источники.

Брюссель, Иван Бабурин

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