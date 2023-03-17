Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, перехвативших американский дрон

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотником MQ-9 Reaper границ района спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Инцидент произошел утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова. Американский дрон с выключенным транспондером летел в направлении российской государственной границы. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты два истребителя Су-27. В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в море.

В Минобороны заявили, что российские истребители вооружение против дрона не применяли, в контакт с БПЛА не вступали.

В ведомстве также подчеркнули, что границы района, где действует спецрежим в связи с проведением СВО, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.

Накануне источник издания ForPost, близкий к Минобороны России, сообщил, что российские военные обнаружили упавший в Черное море американский беспилотник. Аппарат обнаружен на дне моря в 60 км от Севастополя на глубине 850-900 метров. Рядом с зоной падения проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Отмечалось, что периметр места падения беспилотника охраняют ВС России, а специалисты разрабатывают план по подъему оборудования.

Ранее Европейское командование ВС США заявило, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper, один из них повредил винт дрона, после чего БПЛА упал в международные воды.

Москва, Наталья Петрова

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