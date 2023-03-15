Шойгу объяснил шефу Пентагона, почему американский беспилотник потерпел крушение над Черным морем

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре, состоявшемся в среду, 15 марта, по инициативе США объяснил американскому коллеге Ллойду Остину, что причиной крушения беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Черном море стало несоблюдение зоны ограничения полетов.

В сообщении российского минобороны, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится: «Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации».

«Полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно. При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций», – подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»