Минобороны РФ прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Минобороны России, комментируя происшествие с американским беспилотником, во вторник, 14 марта, заявило, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом, потерпевшим крушение над Черным морем.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского оборонного ведомства, говорится: «Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – отметили в минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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