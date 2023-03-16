Упавший в море американский беспилотник обнаружен недалеко от Севастополя

Российские военные обнаружили американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море. Об этом сообщают источники, близкие к Минобороны РФ.

Как уже сообщал «Новый День», утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен БПЛА MQ-9, летевший в направлении государственной границы Российской Федерации.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», – прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В 9:30 беспилотник потерял высоту и упал в море. Аппарат обнаружен на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров, пишет ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ и знакомый с деталями операции.

Недалеко от зоны падения проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток».

Сейчас вооруженные силы России охраняют периметра места падения беспилотника, а специалисты разрабатывают план по подъему оборудования.

«Для Минобороны РФ представляет интерес внутренняя электронная «начинка» беспилотника, а также его двигатель, – отмечает издание. В свою очередь, не исключается сценарий, при котором силы США постараются уничтожить беспилотник, используя свои средства до его поднятия на поверхность».

ВВС США уже заявили, что приняли меры для снижения риска получения разведданных в случае обнаружения беспилотника Россией.

Севастополь, Олег Яковенко

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