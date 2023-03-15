На Байкале машина с тремя людьми провалилась под лед

Иномарка с тремя людьми провалилась под лед в проливе Малое Море озера Байкал. Спасателям пришлось снимать промокших людей с крыши автомобиля, рассказали в главке МЧС по Иркутской области.

Днем 14 марта попутчики добирались от мыса Тонкий в Иркутск. Около острова Хунук они решили срезать дорогу, не доезжая до ледовой переправы. Едва выехав на лед, машина провалилась в воду.

«Толщина льда не превышала пяти сантиметров. Мужчинам удалось выбраться на крышу затопленного транспортного средства и сообщить о своем бедственном положении. Одежда на них была промокшей, в условиях шквалистого ветра это грозило скорым переохлаждением», – пояснили в МЧС.

Спасатели вытащили пострадавших на берег в удовлетворительном состоянии, обогрели в вездеходе и доставили в населенный пункт. Теперь владельцу машины грозит ответственность за нарушение природоохранного законодательства и региональных Правил охраны жизни людей на водных объектах. Ему также придется заплатить за подъем автомобиля со дна водоема.

Ранее легковой автомобиль с тремя взрослыми и ребенком провалилась под лед на озере Байкал. Людям по счастливой случайности удалось спастись.

Иркутск, Наталья Рязанова

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