Суд в Чите отправил под домашний арест фигуранта дела о взрыве газа

Ингодинский районный суд Читы отправил под домашний арест мастера ОАО «Читаоблгаз». Его обвинили в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, из-за взрыва газа в жилом доме.

«Суд по ходатайству органов следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 мая 2023 года. Мастеру ОАО «Читаоблгаз» предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ», – сообщила пресс-служба суда.

Днем 9 марта в квартире верхнего этажа в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Разрушены пять квартир верхних этажей в одном подъезде, обвалилась крыша. Семь человек получили травмы, пятерых спасатели достали из-под завалов, включая трех детей. Потерпевшими по делу признаны более 25 человек.

Выдвигалась версия о взорвавшемся газовом баллоне, но следователи выяснили, что ЧП случилось при попытке подключить дом к общей системе газоснабжения. Именно обвиняемый отдал распоряжение подать газ из наружного газопровода в дом.

«Обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри дома», – пояснили в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Правоохранители 13 марта задержали мастера и после допроса предъявили ему обвинение.

Чита, Наталья Рязанова

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