До 219 выросло число жертв шторма «Фредди» в Малави и Мозамбике

По меньшей мере 199 человек погибли в Малави в результате тропического шторма «Фредди», еще 20 человек погибли в Мозамбике. Тысячи домов разрушены в обеих странах, передает Associated Press.

«Фредди» уже дважды заходил на побережье Юга Африки и стал самым затяжным циклоном с середины 1990-х годов. Синоптики пообещали, что шторм уйдет в океан вечером 15 марта, а пока дожди продолжаются.

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни, шквалистый ветер повалил столбы и деревья, сорвал крыши с нескольких зданий. Только в Мозамбике разрушено 19 тыс. жилых домов.

Властям Малави пришлось переселить в безопасные районы около 19 тыс. человек. Спасатели и аварийные бригады не могут добраться в самые пострадавшие районы, их жители остались без света и связи. Пока подтверждена гибель 199 человек, полиция допускает, что число жертв увеличится, когда наладят связь и поступят сводки из недоступных районов. В южных регионах страны введен режим ЧП.

В Мозамбике подтвердили смерть 20 человек. Десятки тысяч людей остаются в центрах размещения и штормовых убежищах.

Москва, Наталья Рязанова

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