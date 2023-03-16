В Колумбии взрыв прогремел сразу в пяти угольных шахтах

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате взрыва на угольных шахтах в центральной Колумбии. Инцидент охватил сразу пять шахт, связанных между собой проходами и вентиляционными системами, передает Associated Press.

Взрыв случился вечером 14 марта в муниципалитете Сутатауса, но информацию о случившемся раскрыли только вечером 15 марта.

Предварительно, скопившийся в одной из шахт метан воспламенился, и мощный взрыв прокатился по всем связанным в систему забоям. Девять шахтеров сумели сами выбраться из-под земли после взрыва, их осмотрели медики и отпустили. Трех пострадавших вынесли спасатели, они до сих пор находятся в больнице.

Официально подтверждена смерть 11 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавших шахтах. 10 горняков пока числятся пропавшими без вести.

На западе Пакистана шесть человек погибли, трое находятся в критическом состоянии после взрыва в угольной шахте.

Богота, Наталья Рязанова

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