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Четверг, 16 марта 2023, 12:21 мск

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Снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области – СМИ

Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области. Пуля попала силовику в ногу, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, прикомандированного из Калининграда военнослужащего ранили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон калибра .338 Lapua Magnum. Это специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции. Пуля зацепила ногу. Сейчас раненый пограничник находится в госпитале под наблюдением врачей.

Отмечается, что позиция снайпера ВСУ была накрыта ответным огнем из артиллерии.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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