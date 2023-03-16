Снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области – СМИ

Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области. Пуля попала силовику в ногу, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, прикомандированного из Калининграда военнослужащего ранили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон калибра .338 Lapua Magnum. Это специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции. Пуля зацепила ногу. Сейчас раненый пограничник находится в госпитале под наблюдением врачей.

Отмечается, что позиция снайпера ВСУ была накрыта ответным огнем из артиллерии.

Белгород, Наталья Петрова

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