В Сакраменто вандалы угнали вертолет, но разбили его

Неизвестные повредили несколько вертолетов в Сакраменто, в США, и попытались сбежать с места преступления на уцелевшем борте. Но не справились с управлением, разбили и его, передает NBC News.

Вандалы пробрались на территорию, где хранились воздушные машины компании Capitol Helicopters, и повредили несколько. А потом попытались угнать вертолет, но сумели только подняться в воздух. Угонщики не справились с управлением. Вертолет рухнул на асфальт и завалился на бок, а обломки и осколки стекла разлетелись на десятки метров.

Вандалам удалось сбежать, их личности так и не установили. Полиция ведет поиски, но пока не вышла на их след. Уцелели подозреваемые при аварии вертолета или получили травмы, не уточняется.

В Аргентине пятеро наркоторговцев угнали легкомоторный самолет у местного фермера. Но противоугонная защита заблокировала подачу топлива, и самолет рухнул в семи километрах от взлетной полосы.

Сакраменто, Наталья Рязанова

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