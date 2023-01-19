В Аргентине пять наркоторговцев угнали самолет и разбились

В Аргентине пятеро преступников, связанных с наркоторговлей, угнали легкомоторный самолет Cessna-206. Однако противоугонная защита не дала злоумышленникам улететь далеко.
Инцидент произошел в провинции Чако, пишет издание Diario Norte. Грабители взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали принадлежащий местному фермеру самолет Cessna-206.
На борту была установлена скрытая система блокировки. Преступники не знали об этом и не открыли кран. В результате у них в воздухе закончилось топливо.
Полыхающие обломки самолета нашли в семи километрах от взлетной полосы. Все пятеро погибли при крушении.
Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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