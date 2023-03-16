В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании погранслужбы ФСБ

В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории регионального погрануправления ФСБ. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.

Пожар вспыхнул на складе с материально-техническим обеспечением. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв. По информации телеграм-канала «112», пожару присвоен второй ранг сложности. Двухэтажное строение, площадью 880 квадратных метров, полностью охвачено огнем.

«Сотрудников погрануправления из соседних зданий эвакуировали, МЧС наращивает группировку пожарных на месте ЧП. Проспект Сиверса перекрыт в обоих направлениях», – сообщает канал.

Также стало известно как минимум об одном пострадавшем. Это 36-летний мужчина. Он госпитализирован с обширными ожогами, переломом и черепно-мозговой травмой.

Тем временем, тушение пожара продолжается. Не исключено, что в здании могли остаться люди. Проводится спасательная операция.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. На втором этаже складского помещения хранятся горюче-смазочные и лакокрасочные материалы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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