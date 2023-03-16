Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ростовском погрануправлении ФСБ

При пожаре на территории погрануправления ФСБ по Ростовской области погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника ТАСС, пожар произошел в результате взрыва. В Сети появилось видео с камеры видеонаблюдения на парковке рядом с погрануправлением, на котором запечатлен момент взрыва в здании склада пограничной службы. На кадрах видно, что после взрыва появились клубы дыма.

Между тем, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки.

«В 12.25 поступил сигнал о том, что в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу ул. Сиверса, 20, в Ростове начался пожар. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Площадь пожара в двухэтажном здании, где располагается склад с имуществом, составляет 800 квадратных метров. В результате возгорания произошло обрушение двух стен, уточнил Голубев.

В тушении огня участвуют 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, отметил глава области.

«По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия», – добавил он.

По данным СМИ, пожар локализован.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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