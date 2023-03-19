Под Калугой пятеро детей провалились под лед, двое из них утонули

В Калужской области пятеро детей провалились под лед, двоим удалось выбраться, третьего спас прохожий, еще двое утонули. Следственный комитет проводит проверку.

Трагедия произошла на реке Протве под Обнинском. Дети гуляли около лодочной станции и провалились под лед.

«Двое подростков выбрались самостоятельно, вытащить третьего помог проходивший мимо мужчина, двое школьников 11 и 12 лет утонули», – сообщает региональное управление СКР.

Следователи осматривают место происшествия. По факту гибели детей проводится процессуальная проверка.

Калуга, Зоя Осколкова

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