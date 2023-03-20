Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с хлором в Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в связи с утечкой хлора на предприятии в Иркутской области.
Выброс двуокиси хлора случился вечером 18 марта. Шесть человек пострадали. Четырех оставили в стационаре, двух отпустили лечиться амбулаторно.
Следственный комитет начал проверку инцидента. Случившееся могут квалифицировать как нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки о возможном экологическом преступлении в Иркутской области, представить доклад об установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе ведомства.
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