Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с хлором в Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в связи с утечкой хлора на предприятии в Иркутской области.

Выброс двуокиси хлора случился вечером 18 марта. Шесть человек пострадали. Четырех оставили в стационаре, двух отпустили лечиться амбулаторно.

Следственный комитет начал проверку инцидента. Случившееся могут квалифицировать как нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки о возможном экологическом преступлении в Иркутской области, представить доклад об установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе ведомства.

© 2023, РИА «Новый День»