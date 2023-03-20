Житель Удмуртии насмерть сбил двухлетнего малыша и скрылся

Ребенок погиб в результате наезда на пешеходном переходе в городе Глазов в Удмуртии. Оказалось, водителя несколько раз лишали прав за пьяную езду, рассказали в МВД республики.

Вечером 19 марта женщина везла на санках сына 2021 года рождения. Когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, машина переехала санки. От полученных травм мальчик умер в больнице.

Водитель скрылся с места аварии, но полиция установила, какая машина участвовала в ДТП. Водителя быстро нашли.

«Водитель установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель Глазова, неоднократно лишенный права на управление автомобилем за нетрезвое вождение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст.264 УК РФ»,– добавили в ведомстве.

В подмосковном Королеве автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе. 12-летняя девочка погибла на месте, ее пятилетнего брата в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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