Школьница погибла под колесами авто на пешеходном переходе в Королеве

В подмосковном Королеве автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе. Как сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, погибла 12-летняя девочка.

«По данным следствия, 21 февраля 2023 года подозреваемый двигался по улице Чапаева в г.о. Королев на технически исправном автомобиле. При приближении к зоне нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и дорожной разметкой, он в нарушении правил дорожного движения, заранее не снизил скорость, а в дальнейшем, в процессе запоздалого экстренного торможения, выехал на указанный переход и совершил наезд на двух детей: девочку 2010 года рождения и ее брата 2017 года рождения, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», – говорится в сообщении ведомства.

В результате наезда девочка получила травмы несовместимые с жизнью, мальчик госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

В настоящее время 37-летний житель Королева, находившийся за рулем, задержан. С ним работают следователи. Криминалистами проведен осмотр места, назначены экспертизы, отметили в Следкомитете.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 3 ст. 264 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Москва, Андрей Дорофеев

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