В Тыве выявили 11 очагов заболевания бруцеллезом

В Тыве выявили 11 очагов распространения бруцеллёза. Подтверждены 30 случаев заражения, причем, 12 заболевших – дети, сообщила пресс-служба правительства республики.

«На 17 марта эпизоотологическое неблагополучие зарегистрировано на шести административных территориях, в 11 эпизоотических очагах. Выявлены 30 лиц, больных бруцеллёзом, в том числе 12 детей до 17 лет. Обследованию подлежат еще 11 контактных граждан», – рассказала главный санитарный врач республики Людмила Салчак.

Региональный Роспотребнадзор предложил провести внеочередной медосмотр работников всех животноводческих хозяйств. В ведомстве назвали косвенные причины вспышки заболеваемости. Это нарушения при покупке и содержании домашних животных, несвоевременный убой больного скота и его несанкционированное перемещение.

Люди заражаются бруцеллёзом от инфицированных животных. Первые признаки болезни похожи на симптомы гриппа: жар, боль в животе, озноб, потеря аппетита. Бруцеллёз может вызывать параличи, менингоэнцефалит, нейросенсорную глухоту.

В Крыму вспышка бруцеллёза зафиксирована в двух фермерских хозяйствах. Заболели девять человек.

Кызыл, Наталья Рязанова

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