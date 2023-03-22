В Магадане рейсовый автобус врезался в здание аэропорта

Автобус врезался в стену здания аэропорта в Магадане. Травмированных людей нет, но здание и автобус заметно повреждены, рассказали в УМВД по региону.

Утром 22 марта автобус с одним пассажиром ехал из города в аэропорт. Предварительно, 63-летний водитель слишком разогнался и не справился с управлением. Автобус врезался в стену здания. Ни водитель, ни пассажир не пострадали.

Магаданцы в местных пабликах пожаловались на состояние дорог в городе и предположили, что обледенелая дорога стала одной из причин аварии.

Специалисты магаданской ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

В Канаде рейсовый автобус врезался в здание детского сада. Двое детей погибли, шестеро попали в больницу с травмами.

Магадан, Наталья Рязанова

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