На Кавказе ОПГ напечатала фальшивых денег на миллиард рублей

Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности раскрыли преступную группу, печатавшую фальшивые деньги. Годовой объем фальшивок превысил миллиард рублей, сообщает ЦОС ФСБ.

Правоохранители раскрыли подпольную типографию в Левашинском районе Дагестана. Там нашли клише для печати купюр номиналом пять тысяч рублей и 100 долларов США, готовые фальшивки на сумму более 20 млн рублей, специальные краску и бумагу, средства для подделки знаков защиты банкнот.

Проведено 18 обысков у подозреваемых в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Ростовской области. По одному из адресов изъято более 300 патронов к автомату АК-74.

«Задержаны одиннадцать человек. Подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, фальшивые купюры можно было распознать только с помощью специального оборудования. Всего известно о сбыте поддельных пятитысячных купюр на 11 млн рублей. По данным ФСБ, годовой объем изготавливаемой и сбываемой продукции превысил миллиард рублей.

Суд арестовал задержанных на два месяца.

Ранее «Новый День» сообщал о задержании женщины, перевозившей фальшивые купюры на сумму более шести миллионов рублей. По версии следствия, она входила в ОПГ и отвечала за транспортировку фальшивок.

Москва, Наталья Рязанова

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