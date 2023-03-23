В Башкирии подросток погиб, его пятеро друзей пострадали в ДТП

Башкирский подросток 17 лет устроил прогулку на машине отца для пятерых своих друзей и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель погиб, все его пассажиры оказались в больнице.

По данным МЧС, авария случилась около 23:35 часов в селе Тирлянский Белорецкого района. «ВАЗ 2110» под управлением подростка врезался в ехавший перед ним «УАЗ». Проверка показала, что 28-летний водитель второй машины был трезв, он не пострадал при столкновении.

Подросток за рулем погиб на месте. В салоне находились три девочки по 14 лет и два подростка 16 и 17 лет, всем потребовалась медицинская помощь, рассказали в пресс-службе МВД республики. Одна девочка и мальчик доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

«Погибший не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса. По факту ДТП начато разбирательство», – добавили в ведомстве.

Республиканское управление Следственного комитета попросило передать ему материалы дела для расследования. Прокуратура организовала собственную проверку и взяла действия следователей на контроль.

В Улан-Удэ 16-летний школьник за рулем устроил аварию и сбил ребенка. Подросток без спроса взял ключи от машины у родственницы, чтобы кататься.

Тирлянский, Наталья Рязанова

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