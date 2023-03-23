В аварии с маршруткой под Воронежем погибли три человека

Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Воронежской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на восьмом километре автодороги «Калач-Манино». «По предварительным данным, 40-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при выезде на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Газель», под управлением 65-летнего жителя Калачеевского района», – сообщили в полиции.

В результате погибли три человека в легковушке, шестеро пассажиров «Газели» получили ранения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Воронеж, Зоя Осколкова

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