Пострадал полицейский: взрыв в Мелитополе назвали терактом

При взрыве в Мелитополе пострадал сотрудник полиции, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Запорожской области. Ранее горадминистрация сообщила, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв СВУ в Мелитополе терактом.

Самодельная бомба сработала в четверг около 7:30 мск на улице Крупской, недалеко от пожарной части. Пострадавший из-за взрыва правоохранитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по региону.

«На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшедшего», – говорится в сообщении.

Как заявил Рогов, совершенный взрыв в Мелитополе – это «элемент запугивания» и попытка украинских террористов «дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области».

Он также уточнил, что состояние пострадавшего полицейского стабильное. Правоохранитель доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Мелитополь, Наталья Петрова

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