Российские туристы сутки блуждали в джунглях на Пхукете

Двое россиян сутки не могли выбраться из джунглей на тайском Пхукете. Их нашла туристическая полиция, передает «Вести.ру».

Супруги Александр и Екатерина утром 21 марта решили посетить пляжи Най-Тон и Най-Янг в национальном парке Сиринат. Они гуляли по лесу, пока не поняли, что заблудились.

Туристы позвонили в службу спасения только вечером, но в сумерках не смогли рассмотреть и описать, где находятся. Сотрудники парка, волонтеры и полиция начали поиски. Полицейские обнаружили россиян только утром 22 марта около скал Кхао-Сай-Кху.

Туристов доставили в отель, где они проживали. Один из россиян получил легкую травму ноги, ему оказали медицинскую помощь.

Жительница Москвы с двумя детьми-подростками заблудилась в Челябинской области. Они выбрали туристический маршрут в окрестностях Кыштыма, но вместо озер оказались в болоте. Спасателям пришлось добираться к ним пешком по плохо проходимой местности.

Москва, Наталья Рязанова

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