Синоптики рассказали, каким регионам грозят паводки

Подтопление из-за весеннего половодья грозит югу Якутии, Приамурью и Приморью, Саратовской и Оренбургской областям, рассказал директор Гидрометцентра Сергей Борщ. Риск паводков есть и в ряде районов европейской территории России.

«В этом году подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок возможны на традиционных участках. В частности, на европейской территории России: на отдельных участках Северной Двины, Сухоне и в районе Великого Устюга», – приводят слова специалиста «Известия».

Вода выше нормальных отметок может подняться в среднем течении Лены и на ее притоках в Якутии. Также высок риск подтоплений из-за ледяных заторов на реках в Амурской области и Приморском крае, Саратовской и Оренбургской областях.

Но в некоторых регионах угроза паводков уже миновала.

«Прошли пики весеннего половодья на некоторых реках Ростовской области, в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе. А также на некоторых реках северо-запада европейской территории страны», – сказал Борщ.

Подтопления территорий из-за таяния снега в середине марта зарегистрированы в 13 регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Москва, Наталья Рязанова

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