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Понедельник, 13 марта 2023, 16:00 мск

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В 13 регионах России наблюдаются первые весенние паводки

В России зафиксированы подтопления территорий из-за таяния снега. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

«В течение недели в связи с повышением среднесуточных температур, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков на территории Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов произошло подтопление территории в 13 субъектах», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент затоплены более 40 частных домов, 42 низководных моста, 10 участков автомобильных дорог и 810 приусадебных участков. Больше других пострадала Саратовская область, там подтоплены 35 зданий, в которых проживают 52 человека. Для местных жителей организовали четыре пункта временного размещения.

Спасатели рамках помощи населению обходят дворы. Для разведки и мониторинга используются беспилотники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Поволжье, Сибирь, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,