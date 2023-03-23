В Ярославле горит цех моторного завода

Пожар произошел в одном из цехов Ярославского моторного завода, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу проспект Октября, 79 поступило на пульт спасателей в 13:25 мск. «Произошло возгорание трансформаторного масла на площади 30 кв. м», – уточнило МЧС РФ.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из горящего здания спасено 7 человек. Также администрацией предприятия эвакуировано 218 человек.

Возгорание локализовано в 14:26 мск. В тушении огня задействовано 15 единиц техники и 47 сотрудников МЧС.

Ярославль, Наталья Петрова

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