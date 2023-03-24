На Камчатке 11-летнюю девочку унесло на льдине в море

Школьница из Вилючинска Камчатского края оказалась на льдине, оторвавшейся от берега. Девочку отнесло на 40 метров, когда спасатели сумели до нее добраться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вечером 23 марта дети играли на льду рядом с гражданским пирсом. Внезапно кусок льдины откололся, и его понесло течением в бухту Крашенинникова. На льдине осталась 11-летняя девочка.

Прохожие позвонили в экстренные службы. Когда сотрудники пожарно-спасательной части №1 прибыли на место, льдину отнесло уже на 40 метров. Пожарный Николай Шаров опоясался веревкой и вплавь добрался до льдины. Он сумел отбуксировать ее к берегу, работая в ледяной воде. Ребенок не пострадал.

Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием. Установлено, что предупреждающие знаки об опасности выхода на лед находились на положенных местах.

На реке Миасс в Челябинской области спасатели сняли со льдины четырех школьников. Дети гуляли по льдине, когда та откололась, лишив их возможности вернуться на берег.

Вилючинск, Наталья Рязанова

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