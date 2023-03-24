В Японии забьют более 300 тысяч кур из-за птичьего гриппа

Власти японской префектуры Аомори велели уничтожить около 330 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа. По всей стране за сезон забили уже 15 млн домашних птиц.

Специалисты выявили птичий грипп у 11 из 13 проверенных птиц на одной из местных ферм. Для купирования вспышки решено уничтожить все поголовье и провести дезинфекцию оборудования, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на администрацию префектуры.

В Аомори это третья вспышка заболевания в текущем сезоне. Всего по стране зарегистрировано 80 вспышек, уничтожено более 15 млн домашних птиц.

В префектуре Ибараки за день забили почти 930 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа.

Токио, Наталья Рязанова

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