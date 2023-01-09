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Понедельник, 9 января 2023, 13:38 мск

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В Японии за день забьют почти миллион кур из-за птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа японские птицефабрики вынуждены уничтожать миллионы кур. Об этом сообщает министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

С начала осенне-зимнего сезона в стране выявлено более 50 случаев массового заболевания птичьи гриппом. Так в понедельник в японской префектуре Ибараки по этой причине забьют около 930 тысяч кур.

Всего за сезон, который еще не закончился, в Японии уже пришлось уничтожить 9,98 миллиона домашних птиц. В связи с критической ситуацией японским минсельхозом был создан экстренный штаб. Решено в случае необходимости оказать помощь хозяйствам для борьбы с попаданием на птицефермы диких животных – разносчиков инфекций, а также в дезинфекции ферм.

«Согласно данным специалистов, концентрация вируса в окружающей среде крайне высокая. Необходимо, чтобы все отдавали себе отчет в критичности ситуации и действовали сплоченно на уровне государства и префектур», – отметил министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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