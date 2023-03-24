В Башкирии трехлетняя девочка утонула в луже

В Башкирской деревне Азангулово трехлетняя девочка хотела достать из лужи игрушку, но утонула. Инцидент случился рядом с домом, где жила ее семья, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

23 марта дети трех, четырех и пяти лет из одной семьи играли рядом с большой лужей талой воды рядом с домом. Трехлетняя девочка потянулась достать торчащую изо льда игрушку, но провалилась в воду. Старшие дети позвали отца, но, когда он пришел, девочка уже захлебнулась.

Следователи выяснили, что лужа была глубиной около метра. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Прокуратура взяла расследование на контроль.

В Челябинской области 10-летний школьник упал в ливневую канализацию и едва не утонул. Его спас прохожий.

Азангулово, Наталья Рязанова

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