В Челябинской области ребенок едва не утонул в ливневой канализации

В Агаповском районе 10-летний школьник едва не утонул в канализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в райцентре. Мужчина ремонтировал свой автомобиль и вдруг услышал детский крик.

Обернувшись, южноуралец обнаружил в 10 метрах открытый канализационный колодец. Заглянув в него, увидел, что на поверхности мутной воды из последних сил барахтается мальчик.

Схватив попавшуюся под руку деревянную палку, мужчина протянул ее школьнику, тот крепко уцепился за нее. Таким образом ребенка извлекли на поверхность.

Трагедии удалось избежать благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудника УИС.



Выяснилось, что мальчик играл и случайно наступил на кусок листа ржавого железа, под которым оказался открытый люк ливневой канализации. После происшествия люк прикрыли деревянными досками. Позже на нем появилась бетонная плита, установленная сотрудниками коммунальной службы.

Напомним, минувшим летом в Челябинске при подобных обстоятельствах в канализационном люке погиб 6-летний ребенок.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»