СМИ: беспилотники ВСУ совершили атаку на Белгородскую область

Несколько дронов атаковали Белгородскую область, сообщает телеграм-канал Baza. Обошлось без пострадавших. По сведениям телеграм-канала, один из беспилотников взорвался в воздухе, когда его пытались посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По предварительным данным, в четверг, 23 марта, около 14:00 в нескольких километрах от села Карабаново два украинских БПЛА сбросили два снаряда. Спустя час еще один дрон, как утверждается, атаковал село Дроновка. Еще через два часа силы РЭБ перехватили украинский беспилотный летальный аппарат, после чего он взорвался в воздухе у села Журавлевка.

По утверждению Baza, ближе к 21:00 еще один беспилотник сбросил снаряд недалеко от Журавлевки.

В свою очередь, телеграм-канал Shot сообщил о перехвате украинского дрона, залетевшего в район села Журавлевка. По его данным, дрон заметили около 18:00. «Его подорвали средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Официальных подтверждений атаки от властей пока не поступало.

Белгород, Наталья Петрова

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