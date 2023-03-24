В Перми глыба льда убила пенсионерку

Жительница Перми погибла от удара глыбы льда, сорвавшейся с крыши дома, мимо которого проходила пермячка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Утром 24 марта рядом с одним из домов на улице Ушакова на прохожую посыпался снег, а потом упала глыба льда. От удара женщина упала иуже не поднялась. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. В краевом минздраве уточнили, что погибшая была пожилого возраста.

Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия и намерены провести обыск в управляющей компании, отвечающей за состояние дома, с которого упал лед.

В мэрии Перми заявили, что районные и городские специалисты неоднократно выдавали предостережения о необходимости очистки кровли в адрес УК «Кристалл», обслуживающей указанный дом. Живущая в соседнем дворе женщина в разговоре с 59.ru призналась, что всегда водит по той же дорожке внука и теперь боится там ходить. По ее словам, управляющая недавно счищала снег с крыши ее дома и соседних.

В Кинешме Ивановской области глыба льда упала на коляску с десятимесячной девочкой. Ребенка доставили в больницу с травмой головы.

Пермь, Наталья Рязанова

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