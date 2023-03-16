Глыба льда рухнула на коляску с младенцем в Кинешме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Кинешме Ивановской области. Там глыба льда упала на коляску с десятимесячной девочкой, сообщила пресс-служба СКР.

Коляска стояла около многоквартирного дома по ул. Правды, когда с крыши упала глыба льда и попала прямо в коляску с младенцем. Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали ушибленную рану лобной области головы.

В подобных инцидентах на территории региона пострадали еще два человека. Жителю Кинешмы упавшая наледь причинила множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму. В городе Фурманов годовая девочка получила ушиб мягких тканей носа и ссадину.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СКР взял на контроль расследование случая с младенцем. Прокуратура проверяет работу управляющих компаний, отвечавших за содержание общего имущества домов, рядом с которыми пострадали люди.

В Свердловской области подросток попал в больницу из-за схода снега и льда с крыши. Мальчик успел прикрыть голову рукой, но все равно получил травмы.

Кинешма, Наталья Рязанова

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